Иркутяне стали покупать смартфоны реже, но дороже

МТС проанализировал рынок смартфонов в третьем квартале 2019 года. Среди основных трендов – смена потребительских предпочтений в сторону смартфонов среднего и высокого ценового сегмента, и как следствие увеличение цикла использования девайсов. Всего с начала 2019 года ритейлеры продали около восьми миллионов аппаратов.

Средняя стоимость купленного смартфона в Приангарье составила 15 780 рублей, что в целом соответствует данным на российском рынке – за последние три года средняя стоимость выросла на 37% —до 15,9 с 11,6 тысяч рублей;

В денежном выражении по России в третьем квартале 2019 года рынок вырос на 3,4% до 130 миллиардов рублей, за счет роста продаж смартфонов стоимостью выше 30 000 рублей;

Средний срок пользования смартфонами в текущем году увеличится до 36 месяцев с 24 месяцев в конце прошлого года. Пользователи стали приобретать в долгие кредиты более дорогие и качественные устройства, которые позволяют делать качественные фото и максимально комфортно пользоваться наиболее популярными интернет-сервисами: потоковое видео, мессенджеры, картографические сервисы, онлайн-игры и банковские приложения. В третьем квартале 2019 года в МТС количество гаджетов, проданных в рассрочку на два года и более, увеличилось на 30% по отношению к прошлому году, за счет роста доли кредитных продаж смартфонов стоимостью выше 30 000 рублей;

В денежном выражении в третьем квартале 2019 года в Иркутске лидируют смартфоны Samsung — 36%, Huawei/Honor — 33%, Apple — 25%, Xiaomi — 5%, при этом показав рекордный рост в 9,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. В Розничной сети МТС динамика продаж и распределение по производителям смартфонов сопоставимо с общероссийскими трендами. Рынок консолидировался вокруг этой пятерки вендоров.

«Аналитика в Иркутске отражает общий тренд – покупатели стали более осознанно подходить к приобретению смартфонов, реже делают импульсивные покупки, дольше читают информацию о гаджетах в интернете, сравнивают предложения разных магазинов. В свою очередь мы предлагаем различные выгодные программы, такие как высокий кэшбэк, рассрочку и trade-in, — отметил директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.