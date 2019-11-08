В Иркутском районе решили повысить родительскую плату в детсадах не на 48%, а на 10%

В Иркутском районе приняли решение о снижении родительской платы в детских садах. Постановление о повышении родительской платы с 1 октября будет отменен. Как сообщили в администрации, максимальный рост платы составит 10%.

В мэрии пояснили, что стоимость родительской платы не увеличивалась с 2015 года, производилась лишь индексация на уровень инфляции. Деньги, которые платят родители, направляются на питание детей. При 12-часовом посещении детских садов дети питаются пять раз в день, при закупке, приготовлении блюд соблюдаются все продуктовые нормы, предусмотренные санитарно-эпидемиологическим правилам.

Решение о повышении было принято на основании постановления регионального правительства об увеличении размера максимальной родительской платы и направлено на сохранение системы обеспечения детей полноценным питанием из качественных продуктов от надежных поставщиков.

Стоит напомнить, что постановлением от 1 октября родительская плата за 12-часовое посещение детского сада была увеличена на 48% и составила 3 331,63 рубль. Контролирующие органы подтвердили обоснованность введения такой платы. Однако не все родители, особенно многодетные, могут позволить оплачивать такую сумму.

При этом заведующие детскими садами подчеркнули необходимость ежегодного повышения родительской платы для полноценного обеспечения детей питанием.

Часть родителей выступили за обоснованное повышение родительской платы.

- У меня восемь детей: пятеро ходят в школу, трое – в детский сад. Меня устраивает плата в 3 тысячи рублей. Я хочу, чтобы мои дети питались как дома, ели хорошие продукты. Сейчас заведующим придется искать поставщиков, у которых качество продуктов ниже. Все понимают, как выросли цены на продукты, - сказал Александр Жуков из поселка Листвянка.