Больше 700 жителей пострадавших от паводков территорий Приангарья делают капремонт домов сами

В Иркутской области на капремонт домов в пострадавших от паводков территорий поступило 2 705 заявлений, из них принято 2 278 решений, признано положительными 1 852. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, люди могут сделать капремонт своими силами, при этом получить 50% авансирование расходов на его проведение, а оставшуюся часть средств получить после предоставление всех документов о завершении ремонта. Или же пострадавшие могут обратиться в подрядную организацию для проведения капитального ремонта – в таком случае непосредственно гражданам средства не перечисляются, расчет ведется с подрядными организациями.

По информации службы заказчика Иркутской области, перечислены средства по 776 свидетельствам на общую сумму 120 млн 930,1 тыс. рублей. Авансирование работ в размере 50% осуществлено 728 гражданам, осуществляющим капитальный ремонт жилых помещений самостоятельно. По 38 свидетельствам оплата на проведение капитального ремонта произведена в полном объеме.

Для оперативности решения вопроса по капремонты были созданы мобильные бригады, для проведения текущего состояния объектов, выявления случаев, когда граждане не обратились по вопросу обследования помещений. Дополнительно в службу заказчика поступает в день до 70 документов.