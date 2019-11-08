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ВСЖД: Популярность покупки билетов онлайн растет

8 ноября 2019

За 10 месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 1 млн электронных билетов. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 29,9%. Доля онлайн-продаж – 53,2% (в 2018 г. – 40%). Сообщает пресс-служба ВСЖД.

По-прежнему самой популярной площадкой для приобретения электронных билетов остается официальный сайт ОАО «РЖД». На нем приобретено 64,8% электронных билетов. Электронной регистрацией на сайте ОАО «РЖД» воспользовались более 617 тысяч пассажиров. Это на 24,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Более чем на 40% выросла популярность электронных льготных проездных документов для школьников. С начала 2019 года приобретено около 20 тысяч «школьных» билетов.


/ СИА /
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