Более 50 участников из 7 стран уже подали заявки на SibWoodExpo-2020

В сентябре в Братске прошла международная выставка новейших достижений деревообрабатывающей отрасли «SibWoodExpo». На выставке традиционно экспонируются современные технологии и разработки по производству промышленного оборудования, станков, оборудования для обработки древесины, а также лесопильную технику.

Событие собрало более 50 участников из 7 стран: России, Германии, Австрии, Финляндии, Швеции, Китая и Эстонии, что говорит о высоком интересе со стороны иностранных партнеров и важности проведения данного мероприятия. SibWoodExpo- 2019 получила много положительных откликов как от экспонентов и участников деловой программы, так и от многочисленных посетителей.

Традиционно, сразу после подведения итогов прошедшего мероприятия, ОАО «Сибэкспоцентр» начало подготовку к выставке следующего года, которая с 9 по 11 сентября 2020 года вновь пройдет в городе Братск.

5 ноября в Администрации города Братска состоялось совещание по подготовке к выставке SibWoodExpo-2020, на котором присутствовали мэр города Братск Серебренников С. В. , генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповалов А. Г. , врио ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" Ситов И. С., заместитель мэра г.Братска по экономике Яковлев А. А. , профессор базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов ФГБОУ ВО БрГУ» Жук А. Ю., директор ТКЦ «Братск-АРТ» Смолина С. А. и руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ОАО «Сибэкспоцентр» Долгополова А.В. На совещании подвели итоги прошедшей выставки SibWoodExpo-2019 и обсудили перспективы и нюансы проведения следующей.

Андрей Геннадьевич Шаповалов отметил: «Несмотря на то, что выставка проводилась в городе Братске впервые, Администрации Братска и Сибэкспоцентру удалось совместными усилиями организовать, и провести полноценное интересное мероприятие, положительно влияющее на развитие лесопромышленной отрасли нашего региона, а также на имидж города Братска, в котором, как мы надеемся, выставка будет проводиться ежегодно.Судя по отзывам участников не только из России, но и из Австрии, Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Китая, решение проводить выставку в Братске было правильным, и 2/3 компаний-участников прошедшей выставки уже забронировали свое участие в SibWoodExpo-2020. Мы, в свою очередь, очень высоко ценим ту помощь, которая была оказана со стороны Администрации города Братска и Братского Государственного Университета (БрГУ) в этом году в организации выставки, и очень рады тому, что и на 2020 год можем рассчитывать на их поддержку».

Стоит отметить, что подготовка к выставке 2020 года уже набирает обороты. Одной из главных особенностей выставки определённо станет деловая программа, которая сейчас активно готовится совместными усилиями Сибэкспоцентра, БрГУ и Германского дома науки и инноваций

(ГДНИ), с которым у ОАО «Сибэкспоцентр» сложились партнерские отношения. Немецкая сторона принимает активное участие в формировании деловой программы с привлечением, в качестве спикеров, ученых и специалистов из университетов и научных центров Германии, занимающихся вопросами лесопереработки, лесовосстановления, технологиями борьбы с лесными пожарами, а также специалистов из федерального министерства леса ФРГ.

В совместных планах Сибэкспоцентра, БрГУ и ГДНИ проведение в Братске крупного мероприятия с участием немецких и российских специалистов лесной сферы из научно-исследовательских центров и университетов, чей опыт и практические знания обязательно будут полезны и востребованы профессионалами лесной отрасли и применены на практике для работы в лесу.

Кроме того, ОАО «Сибэкспоцентр» ведет переговоры об участии в подготовке к выставке еще одной структуры ФРГ в Москве - Российско-Германской Внешнеторговой Палаты. ОАО «Сибэкспоцентр» является членом этой международной организации, что способствует продвижению современных технологий в различных отраслях экономики Иркутской области (энергосберегающие технологии, переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов, и т.д.). На данный момент идет обсуждение возможного формата участия специалистов, а также германских компаний-производителей лесоперерабатывающего оборудования на выставке SibWoodExpo 2020.

С российской стороны также планируется участие представителей профильных университетов. Жук Артём Юрьевич отметил: « В рамках сотрудничества с Германским домом науки и инноваций мы связались с коллегами из профильных ВУЗов, которые находятся на территории РФ, и уже сейчас начинаем получать от них обратную связь.На сегодняшний день свое участие в деловой программе выставки подтвердили более 10 университетов, в их числе: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана (г.Москва), Сибирский государственный университет им.Решетнева (г.Красноярск), Уральский государственный лесотехнический университет (г. Екатеринбург), Ухтинский государственный технический университет (г. Ухта). На данный момент мы с коллегами определили три основных направления, по которым планируем организовать на выставке круглые столы и провести научно-практические конференции. Это такие актуальные темы, как: лесозаготовка и глубокая переработка древесины, лесовосстановление и борьба с лесными пожарами, строительство и эксплуатация лесовозных дорог».

Также в ходе совещания обсуждались многочисленные вопросы технического оснащения ТКЦ «Братск-АРТ», решение которых позволит на будущий год привлечь еще большее количество участников, желающих демонстрировать свою технику, станки, работающую линию по производству мебели на открытой площадке, а также зарубежные компании. Администрация города Братска готова предложить потенциальным иностранным инвесторам ряд инвестиционных проектов и организовать их обсуждение.

В рамках подготовки к выставке в феврале 2020 года в Братске пройдет очередное совещание, в котором примут участие местные компании, работающие в сфере лесопереработки и лесозаготовки. Целью совещания станет актуализация повестки будущей деловой программы выставки.

Подводя итоги прошедшего совещания, можно сделать вывод, что все заинтересованные стороны в успешном проведении выставки работают над тем, чтобы это событие ежегодно проходило в

городе Братске, и SibWoodExpo стала одним из главных выставочных и деловых событий в лесной сфере среди УФО, СФО и ДВФО, а город Братск и Иркутская область - центром, в котором ежегодно российскими, иностранными учеными и специалистами будут обсуждаться направления и перспективы развития лесной отрасли.