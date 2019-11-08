В 2020 году доходы областного бюджета составят 176,1 млрд рублей

В следующем году доходы областного бюджета составят 176,1 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 148,2 млрд, что на 3,2 млрд рублей выше объема, запланированного на 2019 год при последнем уточнении бюджета. Сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2021 году доходы прогнозируются в объеме 185,1 млрд рублей, из них 157,8 млрд рублей – налоговые и неналоговые. В 2022 году доходы планируются в сумме 189,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 166,2 млрд рублей.

В 2020 году на территории области будет действовать 21 государственная программа. На их финансовое обеспечение в проекте областного бюджета предусматривается на следующий год 181,6 млрд рублей, на 2021 год – 180,7 млрд рублей, на 2022 год – 178,2 млрд рублей.

Общий объем планируемых расходов предлагается утвердить в размере 184,6 млрд рублей на 2020 год, 186,4 млрд рублей – на 2021 год, 187,9 млрд рублей – на 2022 год.

Инвестиционные расходы с учетом межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности в 2020 году планируются в объеме 16,1 млрд рублей, в 2021 году – 18,9 млрд рублей, в 2022 году – 21,7 млрд рублей. Все эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, коммунального и дорожного хозяйств.

В течение трех лет увеличится финансирование жилищного фонда для детей-сирот. Так, в следующем году на эти цели запланированы 1,5 млрд рублей, причем областные вложения увеличены по сравнению с текущим годом почти в три раза – с 352 млн рублей до одного миллиарда. На 2021 год данные расходы составят 1,6 млрд рублей, на 2022 год – 3,2 млрд рублей.

На ремонт объектов государственной и муниципальной собственности направят 1,4 млрд рублей в следующем году, 1,7 млрд рублей – в 2021 и 2,2 млрд рублей – в 2022 году.

На сбалансирование местных бюджетов за счет областного будут направлять 8,4 млрд рублей ежегодно. Кроме этого, достигших наилучших результатов по приросту доходов местных бюджетов будут получать премии . Сумма такой премии на 2020 год - 500 млн рублей, на последующие годы планового периода по 700 млн рублей.

На ближайшие три года в областном бюджете закладывается 80,2 млрд рублей на реализацию национальных и соответствующих 40 региональных проектов. Значительная часть этих средств будет использована для развития социальной сферы.

