Клиенты Сбербанка могут оформить договор ипотечного страхования онлайн

Сбербанк сделал доступными оформление и продление договоров ипотечного страхования компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее такая возможность была в веб-версии «Сбербанк Онлайн», а теперь стала доступна и для пользователей мобильного приложения.

Для оформления полисов в Сбербанк Онлайн необходимо в «Каталоге» выбрать раздел «Страхование» и найти интересующие продукты — «Ипотечное страхование недвижимости» и «Ипотечное страхование жизни». Процесс онлайн-покупки занимает не более двух минут. Вся информация, необходимая для оформления страховки, уже содержится в аккаунте Сбербанк Онлайн и вводится автоматически — вписывать ФИО, паспортные и иные данные или искать дополнительные документы не нужно. Это исключает риск неверного расчета страхового взноса и экономит время клиентов.

Кроме того, страховые тарифы при онлайн-покупке ниже, чем при оформлении полисов в офисах Сбербанка, поэтому такой способ заключения договоров страхования более выгоден для клиентов.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Пользователями мобильного приложения Сбербанка являются уже более 50 млн человек по всей России, а ипотечные кредиты Сбербанка ежегодно оформляют сотни тысяч россиян. Для нас важно, чтобы опыт взаимодействия клиентов с банком был максимально комфортным и удобным. Поэтому мы последовательно выводим в Сбербанк онлайн все страховые, накопительные и инвестиционные продукты блока ʺУправление благосостояниемʺ. Большинство существующих страховых продуктов будут полноценно представлены в Сбербанк Онлайн в конце 2019 — начале 2020 года».