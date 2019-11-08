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Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в поездку по западу Иркутской области

8 ноября 2019

До 15 ноября медицинский поезд «Академик Федор Углов» побывает насстанциях ВСЖД: Кешево, Таргиз, Чуна, Новочунка, Парчум, Невельская, Тайшет, Юрты, Бирюсинск. 

В ПКДЦ выполняется широкий спектр диагностических исследований. Оказание медицинской помощи специалистами «поликлиники на колесах» осуществляется с 09.00 до 18.00 часов местного времени. 

Направление в передвижной центр можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения.


/ СИА /
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