Большая часть российских компаний подняла оклады своим сотрудникам

Зарплаты работникам с мая 2018 года по апрель 2019-го подняли 83% опрошенных компаний. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).

Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. Четверть предприятий планирует также увеличение штата. Кроме того, нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей.

Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний, следует из результатов исследования EY. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%.