Иностранным студентам упростят процедуру трудоустройства

На рассмотрение поступил законопроект, направленный на упрощение порядка трудоустройства в России иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Сообщается на сайте Государственной Думы.

Законопроект предусматривает, что иностранные студенты-очники, обучающиеся в вузах с госаккредитацией и работающие в свободное от учебы время, смогут трудиться без получения соответствующих разрешений.

Сейчас работать в РФ могут только обучающиеся в России в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и только в течение каникул, либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях.

При этом заключенный студентами договор на выполнение работ или оказание услуг расторгается, если срок обучения завершен или если студент отчислен из вуза.

«По официальным данным, в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тысяч человек. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.