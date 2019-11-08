Курс Bitcoin постепенно движется к $9000

В пятницу, 8 ноября, среднерыночный курс Bitcoin опускался до $9200, после чего незначительно вырос. Сейчас актив торгуется на отметке в $9234, за прошедшие сутки он подешевел на 0,8%. При этом суточная сумма сделок с монетой осталась на том же уровне в $21 млрд при капитализации криптовалюты в $167 млрд. Сообщает «РБК».



По словам аналитика NewsBTC Аяша Джиндала, для новой волны роста стоимость актива должна подняться выше $9300. В таком случае следующая важная отметка составит в $9440, после чего Bitcoin сможет достичь уровней в $9550 и $9600, считает аналитик.

