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Курс Bitcoin постепенно движется к $9000

8 ноября 2019

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В пятницу, 8 ноября, среднерыночный курс Bitcoin опускался до $9200, после чего незначительно вырос. Сейчас актив торгуется на отметке в $9234, за прошедшие сутки он подешевел на 0,8%. При этом суточная сумма сделок с монетой осталась на том же уровне в $21 млрд при капитализации криптовалюты в $167 млрд. Сообщает «РБК».

По словам аналитика NewsBTC Аяша Джиндала, для новой волны роста стоимость актива должна подняться выше $9300. В таком случае следующая важная отметка составит в $9440, после чего Bitcoin сможет достичь уровней в $9550 и $9600, считает аналитик.
 


/ СИА /
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