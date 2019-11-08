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Банк ЗЕНИТ выдал первый транш РУСАЛу

8 ноября 2019

ЗЕНИТ открыл выдачу синдицированного предэкспортного кредита одному из мировых лидеров по производству алюминия компании РУСАЛ. Банк вошел в число первичных кредиторов по организации пятилетнего синдицированного кредита на общую сумму 1 млрд долларов США, об этом сообщает пресс-служба банка. 

Сделка является уникальной для российского рынка. В синдикате участвуют ряд международных и российских коммерческих банков. Кредитная маржа привязана к показателям эффективности заемщика, в том числе уменьшению вредных выбросов в атмосферу.  

«Это не первый опыт по кредитованию РУСАЛа. В этом году мы выкупили долю в синдикате, выданную компании в 2017 году. Новый проект является знаковым по включению ПАО Банк ЗЕНИТ в перечень основных кредиторов наряду с крупнейшими финансовыми организациями. Сделка отражает направленность текущей кредитной политики Банка с акцентом на сотрудничество с надежными и низкорискованными клиентами, лидерами в своих сегментах бизнеса», - отметил руководитель корпоративного блока Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин. 



 


/ СИА /
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