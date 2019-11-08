Успевайте получить «Изумрудный статус». Сбербанк проводит «Зеленый день» 2019

11 и 12 ноября Сбербанк проведет «Зеленый день» — акцию, приуроченную ко Дню рождения банка. В прошлом году участниками мероприятия стали 2,5 миллиона россиян. В 2019 году список компаний-партнеров расширился до 150. Обо всех подробностях проведения «Зеленых дней» в стране и на территории регионов обслуживания Байкальского банка его руководители рассказали на брифинге для региональных СМИ.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского Банка Сбербанка

«Традиция проводить "Зеленые дни" родилась в прошлом году, — рассказал Александр Абрамкин, председатель Байкальского Банка Сбербанка, — Мы приурочили этот праздник ко Дню рождения Сбербанка, но "Зелёный день" – это день, когда подарки получает не банк, а наши клиенты и клиенты наших партнеров. Первый "Зелёный день" оказался очень удачным: в акции приняли участие 2,5 млн жителей России. Очень востребованными были ипотечные продукты со сниженной ставкой. Банк получил более 22 тысяч заявок, а сумма, на которую претендовали заявители, превысила 52 млрд рублей. В этом году к акции присоединились новые партнеры, а Сбербанк предлагает вниманию клиентов новые сервисы, поэтому мы ожидаем, что участников в 2019 году будет еще больше».

На территории Байкальского банка Сбербанка России «Зеленый день» также поддержали бизнес-компании, работающие по различным направлениям сферы торговли и услуг — медицинские центры, стройиндустрия и стройматериалы, сеть обуви и известный бренд одежды, маркеты канцелярских товаров и книгоиздательства, бытовой химии. Среди участников акции в этом году есть и партнер из сферы ЖКХ.

Наталия Цайтлер, управляющая Иркутским отделением Сбербанка

«Мы видим, что "Зелёный день" становится значимым и важным не только для нас, но и для бизнеса, а также для населения, – говорит Наталия Цайтлер, управляющая Иркутским отделением Сбербанка. – Очень приятно, что нашу молодую традицию активно подхватили наши региональные партнеры. Участие в акции в этом году примут партнеры из самых разных сфер услуг: будут торговые и строительные компании, медицинские центры, обувные сети, книжные издательства, а также представители ЖКХ. Я сама, как клиент Сбербанка и пользователь СбербанкОнлайн, уже получила статус "Изумрудного участника" и призываю вас тоже включиться в эту игру».

Участникам пресс-конференции также был показан тест-драйв предложений эко-системы банка. В режиме реального времени журналисты оценили комфорт и актуальность медицинского сервиса DocDoc, разнообразие доступных возможностей в онлайн-кинотеатре OKKO и на маркетплейсе БЕРУ.

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка

«Один из новых продуктов нашей экосистемы – онлайн кинотеатр Okko, – говорит Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка. – Сервис запущен не так давно, но уже успел стать популярным среди клиентов Сбербанка. На нем представлена одна из самых больших коллекций фильмов и сериалов, а также спортивных и детских каналов. Все фильмы поддерживают формат 4K, а пользователи Smart TV наверняка оценят качество звука Dolby Digital 5.1. Во время акции подписку на Okko до конца года можно оформить совершенно бесплатно, а в дальнейшем оплачивать ее бонусами "Спасибо"».

Каждая компания разработала индивидуальный ключ к участию покупателей и клиентов в предложениях «Зеленых дней» — кодовое слово или промо-код, скидки по ним предоставляются от 5% до 35%.

Владимир Бурыкин, директор по маркетингу компании «ПродалитЪ"

«Мы давно дружим со Сбербанком, и все новое, что предлагает наш партнер, тестируем на себе, – говорит Владимир Бурыкин, директор по маркетингу компании «ПродалитЪ", региональный партнер акции. – В прошлом году мы получили очень хороший отклик по "Зелёному дню", поэтому решили, что и дальше будем участвовать в акции. Для того, чтобы принять участие в "Зелёном дне" с компанией "ПродалитЪ" и получить повышенные скидки, на сайте нашего интернет-магазина нужно использовать промокод Sber».

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать здесь, а также на сайте: http://www.sberbank.ru/178