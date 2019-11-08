Каждый второй россиянин подрабатывает на стороне

Компания «АльфаСтрахование» провела опрос среди сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснила, что 51% из них имеют стабильную подработку на стороне. Об этом сообщает аналитический центр «АльфаСтрахование. Медицина».

Подобные заработки отнимают у них немало времени: 53% из них сообщили, что уделяют подработке не менее 12 часов в неделю, каждый третий работник – более 15 часов. При этом практически пятая часть респондентов (18%) призналась, что фриланс отнимает у них 20 часов в неделю и более. Ранее «АльфаСтрахование» приводила данные, что подрабатывал каждый четвертый россиянин.

Из подрабатывающих сотрудников 78% занимаются фрилансом из дома, 13% в обеденный перерыв в офисе, 8% на рабочем месте, но в свободное время, 1% могут сначала сделать неосновную работу, имея при этом текущие офисные задачи.

Согласно опросу, проведенном порталом Работа.ру среди 1,2 тыс. человек, наиболее популярными вариантами подработок оказались оказание услуг в сфере образования (12%), строительство (8%), ремонт компьютерная помощь и торговля (по 7%), а также охрана. Реже зарабатывают дополнительные деньги в медицине, грузоперевозках и гостиничном бизнесе, на ремонте одежды и услугах переводчика. При этом 40% опрошенных заявили, что не скрывают от своего основного работодателя факт подработок на стороне, тогда как 35% по разным причинам руководству об этом не говорят.