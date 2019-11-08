Мировой долг достиг рекордных показателей

Международный валютный фонд (МВФ) констатировал рекордную величину государственного и частного долга. Речь идет о 188 триллионах долларов, а это в 2,3 раза выше объемов мирового ВВП. Сообщает «Российская Газета».

С таким заявлением выступила директор-распорядитель организации на открытии XX ежегодной конференции имени Жака Полака в Вашингтоне.

По словам Кристалины Георгиевой, мировой долг достиг рекордного максимума - 230% общемирового производства. Основным фактором такого увеличения стал частный сектор, на который приходится почти две трети от задолженности, рассказала Георгиева.