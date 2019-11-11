«Россия дешевая и доходная – редкое сочетание». Что ожидать от рынка акций в 2020 году?

Индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов, а индекс РТС поднялся до шестилетнего максимума. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что на российском рынке акций нет «пузыря». Действительно, показатели российского рынка на очень низком уровне: капитализация фондового рынка к ВВП составляет всего 38%, а отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию – 6,2. Так надувается пузырь или нет? Что стоит за бурным ростом рынка? Каковы его дальнейшие перспективы? И что может приостановить рост? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.

«Рынок далек от пузыря, но потенциал для роста до конца года небольшой»

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

– Рынок растет на внешнем позитиве и хорошей корпоративной отчетности. По индексу РТС рынок далек от максимумов 8- и 11-летней давности. При этом, с той поры улучшились как финансовые результаты ведущих компаний, так и дивидендная политика.

Российский рынок, на мой взгляд, вообще далек от настоящего пузыря, поскольку частных инвесторов в стране около 3% от экономического активного населения, а в структуре сбережений преобладают депозиты.

Потенциал для роста, на мой взгляд, до конца года небольшой: цель по Индексу Мосбиржи – 3200 п. Росту могут помешать внешние события, например, коррекция на мировых сырьевых и фондовых площадках, негативные новости.

«Экономика бурного роста не показывает, поэтому ‘пузырь’ есть»

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– На рынке есть «пузырь»: рублевый индикатор растет, хотя экономика бурного подъема не показывает. Кроме того, рубль совсем не тянется следом за фондовым рынком, что тоже можно трактовать как признак «пузыря». Основной драйвер для текущего подъема биржи к максимумам и обновления рекордов – ожидания: того, что США договорятся с Китаем, того, что в российскую экономику вот-вот пойдут рубли от Минфина, того, что жизнь сегодня-завтра вдруг наладится. Но это все ничем не подкреплено, потому и создается столь явное ощущение «пузыря».

Потенциал для роста есть, пока конъюнктура позитивна и в мире не происходит ничего плохого. Это может быть и 3015 пунктов по индексу МосБиржи, и 3035, и выше.

Рост оборвется, как только перестанут тянуться вверх западные индексы, а инвесторы получат на руки факты. Сработает рыночное правило «покупай на слухах – продавай на фактах».

«’Пузырь’ ещё даже не начал ‘надуваться’»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер инвестиционной группы «Атон» в Иркутске:

– Снижение процентной ставки запустило процессы переоценки активов. Акции российских компаний имеют серьезную недооценку с точки зрения доходов, которые они дают. В условиях, когда доходности в мире снижаются, а порой уже отрицательные, рынок России не имел шансов оказаться в стороне.

В моем понимании, наш рынок далёк от "пузыря", он ещё даже не начал "надуваться". Российским акциям до среднемировых показателей доходности ещё шагать и шагать.

Для сравнения, у американских компаний в среднем P/E на уровне 16 (окупаемость – шестнадцать лет), а у российских примерно – 5,2.

Есть ли потенциал для дальнейшего роста? Да, конечно есть! Самое интересное, мы, на данный момент, растем в основном на внутренних инвесторах. Каждый день идёт приток новых и новых инвесторов. При пролонгации депозитов, увидев текущие ставки максимум 5,2%, инвесторы голосуют ногами в сторону фондового рынка.

А что будет, когда иностранные фонды начнут активы аллоцировать на Россию? Несмотря на «страшилки» для иностранных инвесторов в виде санкций, политических разногласий, жадность в какой-то момент победит.

В данный момент сильное влияние оказывает внутренняя денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Пока снижение ставок в мире давало возможность маневра для снижения в России. Что может помешать рынку, так это изменение парадигмы дешёвых денег в мире. ФРС на прошлом заседании, снизив ставку, дала понять рынку, что дальше в понижении – пауза. Поэтому уже на ближайшем заседании ЦБ РФ окажется перед непростым выбором – снижать или не снижать ставку. Второй важный момент: оборачиваясь на отличные результаты доходности на рынке акций и облигаций в этом году, движение перетока вкладчиков на фондовый рынок примет лавинообразный характер. А за стремительным движением искушённых денег, мы с вами знаем – нас ждёт коррекция. Впрочем, я, как обычно, слишком забегаю вперёд. Россия сейчас дешевая/доходная и это действительно редкое сочетание.

«Мы прогнозируем рост в долгосрочной перспективе, но краткосрочно ожидаем коррекцию»

Роман Зеленин, начальник отдела по работе с профессиональными инвесторами «БКС Премьер»:

– Рост фондовых индексов в 2019 году мы видим практически на всех мировых площадках. Если говорить про российский рынок, то инвесторов привлекают облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых намного выше по сравнению с облигациями в других странах. В этом году курс рубля по отношению к доллару США стабилен, это дает дополнительную уверенность инвесторам. И самый главный фактор – это значительные дивидендные выплаты акционерам в 2019 году. По некоторым крупным компаниям они были двухзначными и доходили до 13%.

Судя по отчетности российских компаний за первый и второй квартал 2019 года, большинство акций в текущий момент являются недооцененными. Так что на нашем рынке никакого пузыря сейчас нет, в отличии, к примеру, от финансового рынка США.

Мы прогнозируем рост в долгосрочной перспективе, но краткосрочно, в диапазоне двух-трех недель, я ожидаю коррекцию всех мировых финансовых индексов. Краткосрочное снижение на 5-8% скорее всего начнется на рынке США, а за ним негативные тенденции последуют и на нашей фондовой бирже.

Но до конца года, надеюсь, индекс ММВБ опять закрепится выше уровня 3000 пунктов в ожидании «предновогоднего ралли».

Что касается рисков, то у российского рынка сейчас они только внешние. Последние несколько месяцев все достаточно спокойно. Политические риски санкций со стороны других стран ушли на второй план, но это скорее всего из-за того, что есть «проблемы посложнее». В первую очередь, это затянувшаяся «торговая война» между США с Китаем и «импичмент Трампа». Про нас пока и забыли.

«Пузыря нет, но рынок перегрет»

Богдан Зварич, главный аналитик группы стратегического маркетинга Управления аналитики и стратегического маркетинга ПАО «Промсвязьбанк»:

– Спрос на рисковые активы поддерживает российский фондовый рынок и позволяет ему устанавливать новые исторические максимумы. Так, индекс МосБиржи поднялся выше 3000 пунктов.

Сейчас есть сразу несколько факторов, которые поддерживают спрос на активы по всему миру. Здесь стоит выделить улучшение положения в переговорах между США и Китаем, что снижает опасения относительно замедления мировой экономики. Идет речь о готовности к подписанию первой фазы торгового соглашения между странами. Дополнительно к этому прошла информация о возможности начала пропорционального снижения тарифов между странами по отношению к товарам друг друга, что является важным фактором на пути к заключению торгового соглашения.

Плюс к этому, на прошлой неделе в США ФРС в третий раз за год снизила ставку, что добавило оптимизма на глобальные рынки. Также стоит отметить стабильную ситуацию на рынке энергоносителей.

Говорить о «пузыре» точно не стоит. «Пузырь» на рынке возникает, когда активы начинают стоить существенно выше их фундаментальных оценок. При этом, у нашего рынка еще существует фундаментальный потенциал для роста.

Однако, если говорить об устойчивости роста нашего рынка, стоит отметить, что он несколько перегрет. Вблизи 3000 пунктов – уровня, выступающего психологическим сопротивлением, у части игроков может возникнуть желание зафиксировать прибыль по длинным позициям. В результате, на наш взгляд, риск начала коррекционного движения в диапазон 2800-2900 пунктов выглядит существенным.

Отдельно отметим, что стимулировать волну продаж в рисковых активах могут негативные новости по торговым переговорам между США и Китаем. В начале этого года уже складывалась ситуация, когда страны были готовы подписать торговое соглашение. Закончилось же все прекращением переговоров и очередным подъемом тарифов. К сожалению, нельзя исключать возможности повторения данного сценария, что несет дополнительные риски для инвесторов.

«В 2020 году мы сможем увидеть рекордный приток инвесторов на фондовый рынок»

Евгений Богатырёв, директор «Инвестиционного Бутика»:

– Недооцененность российского рынка в сочетании со стабильно растущими прибылями компаний и всё более прозрачной дивидендной политикой сделало российский рынок акций рынком номер один по дивидендной доходности среди значимых по объёму фондовых рынков.

Вторым фактором рекордного роста является снижение ключевой ставки ЦБ, что благоприятно сказалось на динамике российского рынка акций и облигаций.

В-третьих, росту российского рынка способствует общий оптимизм на глобальных рынках. Глобальный рынок с начала года вырос на 22% в USD (включая дивиденды). И это несмотря на то, что «медведи» продолжают утверждать, что потенциал роста ограничен, учитывая позднюю стадию экономического цикла. Но отмечу, что поздняя стадия цикла благоприятна для товарных рынков, а это означает достаточно высокие цены на нефть и цветные металлы, что позитивно для наших нефтегазовых и металлургических компаний.

В-четвертых, на российский рынок оказывает позитивное влияние вероятное торговое перемирие между США и Китаем.

Мы считаем, что у российского рынка хорошие перспективы и до конца этого года, и на следующий год. В 2020 году ожидаются еще более высокие дивиденды за счёт увеличения коэффициентов со стороны госкомпаний. Кроме того, в следующем году можно увидеть ускорение снижения ключевой ставки ЦБ РФ. По оценке различных инвестиционных банков, она может достичь 5,5%. Представляете, где будут ставки по вкладам? Они упадут до 4% годовых, что несомненно приведет к притоку клиентов на фондовый рынок. Если государство продолжит стимулировать размещение денежных средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), то мы сможем увидеть рекордный приток инвесторов на фондовый рынок.

Основные риски – ухудшение ситуации на глобальных рынках, признаки замедления экономики, резкое ухудшение прогнозов по прибылям американских корпораций, выборы в США в ноябре 2020 года. В рост глобального и российского рынка может вновь вмешаться большая политика.