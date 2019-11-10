Фондовый рынок России в середине ноября: сгенерируют ли энергетики рост рынка?

Давно российский рынок акций не видел такого взрывного роста всего за неделю, как на прошлой неделе, когда индекс РТС поднялся на 4,5%, а индекс Московской биржи вырос почти на 4%, достигнув исторического максимума в 3000 пунктов и превысив его. В целом за последний месяц индекс МосБиржи вырос на 11%, достигнув рекордных 3008,54 пункта. А индекс РТС за месяц вспорхнул даже на 14%, до 1487,03 пункта, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

- Основной причиной роста стали ожидания договорённостей между США и Китаем по выходу из затянувшегося торгового конфликта, но на российские акции влияли ещё и другие события, такие как сезон корпоративных отчётностей за третий квартал 2019 года и промежуточных дивидендов. Чего можно будет ждать от фондового рынка и эмитентов во вторую неделю ноября?

Внимание: дивиденды «НорНикеля»!

В понедельник, 11 ноября, состоится заседание совета директоров «Норильского никеля». Как правило, заседания советов директоров компаний оказывают очень небольшое влияние на котировки акций или даже игнорируются рынком, однако от результатов предстоящего заседания может зависеть динамика акций металлургического гиганта. Ведь в повестке дня этого заседания вопрос о возобновлении выплат корпорацией промежуточных дивидендов за девять месяцев, в том числе вопрос о рекомендации размера дивиденда на акцию для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров. Напомним, что в докризисные времена, то есть до 2017 года, «Норильский никель» выплачивал дивиденды трижды в год – по итогам первого полугодия, девяти месяцев и всего отчётного года. С 2017 года металлургическая корпорация перешла на выплаты дивидендов только два раза в год – по итогам первого полугодия и всего года. По итогам первого полугодия «Норильский никель» выплатил дивиденды в размере 883,93 руб. на акцию. Исходя из выплат дивидендов за прошлые годы, мы полагаем, что «НорНикель» может выплатить примерно 500 руб. на акцию в качестве дивиденда за девять месяцев. Наша целевая цена по акциям «Норильского никеля» повышена до 22 тыс. руб. за акцию, рекомендуем «покупать» акции в годовом горизонте.

«ИнтерРАО»: отчетность за 9 месяцев обещает быть сильной

В пятницу, 15 ноября, энергохолдинг «Интер РАО» проведет в Москве презентацию для аналитиков и инвесторов, где представит финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2019 года. Напомним, что в конце октября компания обнародовала неплохие операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2019 года, согласно которым, генерация электроэнергии дочерними компаниями холдинга в совокупности выросла за девять месяцев 2019 года в годовом исчислении на 1%, до 96,97 млрд кВт/ч, в том числе выработка электроэнергии его российскими предприятиями выросла на 1,9%, до 89,8 млрд кВт/ч, а зарубежными предприятиями – сократилась на 9,7%, до 7,17 млрд кВт/ч, но на этот результат повлияло окончание концессионного соглашения с турецким партнёром и передача находящейся в Турции электростанции «Тракия» обратно турецкой госкомпании EUAS. При этом коммерческий экспорт электроэнергии «ИнтерРАО» вырос за девять месяцев 2019 году в годовом выражении на 15,5% до 13,79 млрд кВт/ч. По итогам первого полугодия выручка «ИнтерРАО» по МСФО выросла в годовом выражении на 13%, до 520,5 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 25,2%, до 48 млрд руб., так что финансовые результаты за девять месяцев 2019 года в годовом выражении должны выглядеть ещё сильнее. Наша расчётная цена по акциям «ИнтерРАО» составляет 5,2 руб. за акцию, рекомендация — «покупать».

Ожидаем хороших финансовых результатов «Юнипро»

Но вернёмся к началу недели, точнее, ко вторнику, 12 ноября. В этот день финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года опубликует энергетическая компания «Юнипро». Операционные результаты компании за третий квартал и девять месяцев, опубликованные в конце октября, оказались неоднозначными. Так, за девять месяцев в годовом выражении электростанции компании увеличили выработку электричества на 3,3%, до 33,9 млрд кВт/ч, однако в третьем квартале 2019 году объём генерации электроэнергии компанией снизился. Выручка «Юнипро» по РСБУ за девять месяцев выросла на 7% в годовом исчислении, до 61,4 млрд руб., а чистая прибыль по РСБУ за тот же период увеличилась только на 2%, до 13,5 млрд руб. Тем не менее, на внеочередном общем собрании, назначенном на 3 декабря, акционеры будут рассматривать вопрос об утверждении размера дивидендов в 0,111 руб. на акцию. «Юнипро» с 2017 года выплачивает дивиденды по акциям дважды в год, по итогам девяти месяцев и всего года. Размер дивиденда на акцию в 0,111 руб. не меняется с 2017 года. Наша целевая цена акции «Юнипро» составляет 2,85 руб. за бумагу, рекомендуем «держать» эти акции.

Мы ожидаем на будущей неделе индекс РТС в диапазоне 1450-1500 пунктов, а индекс МосБиржи ждём в коридоре в 2900-3050 пунктов.