Новости

С иркутского предпринимателя взыскали 133 тыс. рублей за ущерб дорогам Белгородской области

11 ноября 2019

Судебные приставы Иркутска взыскали задолженность в размере 133 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя. Он нанёс ущерб автомобильным дорогам Белгородской области при перевозке тяжеловесного груза. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Бизнесмену вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля КАМАЗ и прицепа к нему. Предприниматель не спешил оплачивать долг. Тогда со счетов неплательщика списали деньги и перечислили в доход бюджета Белгородской области. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.  


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании