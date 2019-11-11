С иркутского предпринимателя взыскали 133 тыс. рублей за ущерб дорогам Белгородской области

Судебные приставы Иркутска взыскали задолженность в размере 133 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя. Он нанёс ущерб автомобильным дорогам Белгородской области при перевозке тяжеловесного груза. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Бизнесмену вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля КАМАЗ и прицепа к нему. Предприниматель не спешил оплачивать долг. Тогда со счетов неплательщика списали деньги и перечислили в доход бюджета Белгородской области. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.