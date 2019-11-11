Пространство «Мозаика-парк» появится в Ангарске

В Ангарске, на улице Маяковского появится «Мозаика-парк «Сказки Байкала». Проект победил во втором туре конкурса Фонда президентских грантов 2019 года и получит 6,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации АГО.

В новом пространстве выполнят 11 скульптурных объемных композиций, будут проложены дорожки, установлены лавочки и беседка, где в теплое время года планируется проводить мастер-классы, сделают ворота в сквер. Кроме того, будут высажены около 50 кустарников, посеют газоны.

Силами креативных команд, в которые войдут люди с онкологическими заболеваниями, волонтёры и жители прилегающих к мастерским дворов под руководством художников-монументалистов и скульптора, будет создано общественное интерактивное пространство. Все участники проекта смогут научиться профессионально набирать мозаику, в том числе из смальты. Совместная работа сплотит тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может ее оказать.