«Ростелеком» выпустят из-под контроля. Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет

Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию «Ростелекома», которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. В итоге государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в «Ростелекоме» с долей 51,4%. Затем ВТБ сможет самостоятельно распоряжаться всем своим пакетом, и голосующая доля государства снизится до 43%.

Правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» Tele2, рассказал источник “Ъ”, знакомый с документами. Это подтвердил представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. По его словам, директивы подписаны в пятницу, 8 ноября.

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% «Т2 РТК Холдинга», управляющего Tele2, остальные 55% у Tele2 Russia Holding AB (50% в нем принадлежат ВТБ, 40% — Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% — банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров). По словам источника, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» примерно на 708 млн голосующих акций (исходя из котировок на 8 ноября, такой объем может оцениваться примерно в 56 млрд руб.). Одновременно дочка «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами.

При этом права требования по договору о продаже долей в «Т2 РТК Холдинге» получит новая компания — АО «Телеком Инвестиции». Именно ей, таким образом, «Ростелеком» должен будет передать 10% своих акций и деньги за 45% «Т2 РТК Холдинга». По данным Kartoteka.ru, «Телеком Инвестиции» учреждены 12 сентября 2019 года. Эта компания принадлежит группе ВТБ и будет принимать участие в ее сделках с телекоммуникационными активами, пояснили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, у госкорпорации ВЭБ.РФ — 4,29%, у «Мобитела» — 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении. Предполагается, что в результате сделки с Tele2, если текущие акционеры «Ростелекома» не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% — у Росимущества, 3,4% — у ВЭБ.РФ, не менее 8,4% — у ВТБ, 1,4% — у «Мобитела»), уточняет источник “Ъ”. 8,4% — часть пакета ВТБ, которым банк не сможет распоряжаться в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством (оно необходимо в соответствии с опубликованным 3 октября указом президента РФ, чтобы обеспечить госконтроль над «Ростелекомом»). После истечения срока эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в «Ростелекоме», таким образом, снизится до 43%. Собеседник в аппарате правительства подтвердил основные параметры сделки.

Реальная доля ВТБ в «Ростелекоме» может оказаться выше. О том, что банк начал собирать пакет в «Ростелекоме» заранее и за последний год в его интересах с рынка могли быть приобретены до 10% акций оператора, “Ъ” сообщал 5 сентября.

Юлия Тишина, Денис Скоробогатько