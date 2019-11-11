Роспотребнадзор ответит на все вопросы по услугам такси и каршеринга

Жители всех регионов с 11 по 25 ноября смогут задать вопросы Роспотребнадзору, связанные с оказанием услуг такси и каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы задать интересующий вопрос, необходимо набрать номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный для жителей всех регионов). Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно, оказывают первичную консультацию, а по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Консультации специалистами управлений Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы: с понедельника по четверг - с 8:30 до 17:15, в пятницу - с 8:30 до 16:00.