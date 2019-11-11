Потребление электроэнергии в Иркутской области в октябре 2019 года увеличилось на 4,3%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в октябре 2019 года увеличилось на 4,3% по сравнению с октябрем 2018 года. А по Сибири - на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил системный оператор единой энергетической системы ОДУ Сибири.

Потребление электроэнергии в Алтайском крае и в Республике Алтай в октябре 2019 года увеличилось на 0,1% относительно октября 2018 года.

На территории Красноярского края потребление электроэнергии увеличилось на 7,1% относительно октября 2018 года. В Новосибирской области - на 2,3%.

В энергосистеме Омской области в октябре 2019 года снизилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области увеличилось на 0,9%.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Хакасия в октябре 2019 года уменьшилось на 0,6% относительно октября 2018 года.