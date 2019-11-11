В Приангарье снизят финансирование образования, культуры и сельского хозяйства из-за летнего наводнения

В Законодательном собрании Иркутской области рассмотрели законопроект о региональном бюджете на следующий год. Как сообщили в пресс-службе областного парламента, бюджет сохранит социальную направленность.

- В следующем году в регионе будет действовать 21 государственная программа, на реализацию которых предусмотрено 181,6 млрд рублей. На сбалансированность местных бюджетов ежегодно предлагается направлять 8,4 млрд рублей. - Сказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.

В целом, предлагается утвердить доходы областного бюджета на 2020 год в размере 176,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 годы в размере 185,1 млрд рублей и 189,3 млрд рублей соответственно, расходы бюджета составят на следующий год 184,6 млрд рублей, на два последующих года – 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. По словам докладчика, объем государственного долга не превысит допустимый объем в 20% от уровня собственных доходов региона.

Участники публичных слушаний отметили существенное снижение финансирования ряда программ по сравнению с 2019 годом. Так, снижение в сфере образования составляет 8,9%, культуры – 12,4%, сельского хозяйства – 20,8%. По словам Наталии Бояриновой, это связано с тем, что в 2019 году большой объем средств был получен из федерального бюджета на ликвидацию последствий наводнения, которые в рамках отраслевых программ были направлены на восстановление объектов и поддержку пострадавших.

Вице-спикер ЗС Александр Ведерников напомнил, что согласно многочисленным обращениям, поступающим в областной парламент, и мониторингу, проведенному депутатами, недофинансирование зарплаты работников бюджетной сферы составляет без малого 2 млрд рублей на 2019 год, а на следующий, согласно законопроекту о бюджете, – около 1 млрд рублей. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова в свою очередь отметила, что хроническое недофинансирование, к примеру, субвенции на образование, приводит к таким последствиям как острая нехватка специалистов в социально значимых отраслях. Укомплектованность кадрами в образовании сегодня не превышает 64%.

Законодательное собрание продолжит работу над проектом закона.