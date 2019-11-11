К установке главной ёлки в Иркутске приступят до 17 ноября

В иркутском сквере имени Кирова до 17 ноября начнут устанавливать 25-метровый каркас главной ёлки. Кроме этого, на площади планируют установку ледяных входных групп, горок, а также более 20 фигур мультипликационных героев. Об этом сообщили в администрации.

В этом году основной идеей предстоящего праздника стали тепло и уют семьи. Варианты новогодних баннерных растяжек и конструкций, печатной и сувенирной продукции, открыток, листовок и плакатов до 11 ноября будут размещены на сайте мэрии.

Планируется праздничное оформление общественных пространств, которые благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды», организация на них народных гуляний. Также предусмотрено проведение дворовых праздников.

Кроме этого, перед организаторами поставлены задачи обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, поручено проработать схему и график работы общественного транспорта.