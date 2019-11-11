Сбербанк, «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, МТС и РФПИ создают Альянс в сфере искусственного интеллекта

Сбербанк, «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey (AIJ) объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance).

Стороны намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области ИИ; содействовать формированию и развитию динамичного рынка технологий ИИ, а также продуктов и сервисов, созданных на их основе; объединить усилия, направленные на ускорение технологического развития и достижение участниками альянса лидерских позиций на глобальных технологических рынках в сфере искусственного интеллекта; координировать деятельность бизнес-сообщества и научных организаций по реализации Национальной стратегии искусственного интеллекта; развивать сообщества специалистов и организаций, занимающихся созданием и внедрением технологий в области искусственного интеллекта.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Созданный альянс позволит всем его участникам объединить свои знания и технологии для развития компетенций в сфере искусственного интеллекта. Это расширит возможности для применения технологий ИИ в деятельности компаний и государства в целом, будет способствовать реализации и продвижению национальной стратегии, принятой Президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ».

Александр Дюков, Председатель Правления ПАО «Газпром нефть»:

«Разработка и активное применение технологий искусственного интеллекта — одна из актуальных задач для российской экономики. И альянс способен стать эффективным инструментом для ее решения. Он объединяет компании из разных отраслей, которые уже имеют компетенции в сфере искусственного интеллекта. Как мы ожидаем, это даст синергетический эффект и откроет новые возможности для развития этой технологии в нашей стране».

Аркадий Волож, генеральный директор Группы компаний Яндекса:

«Искусственный интеллект — это сложная и многообразная область, в которой еще многое предстоит узнать и открыть. Совместная работа крупнейших технологических компаний России позволит быстрее идти навстречу новому, ведь коллективные усилия всегда двигали науку вперед».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«Технологии ИИ внедрены во все наши продукты: они позволяют создавать прорывные решения и предоставлять каждому пользователю уникальный, персонализированный опыт. Развитие этой сферы — синоним зрелости рынка и конкурентоспособности цифровой экономики. Мы уверены, что альянс станет мощным драйвером для российского рынка технологий и синергия от партнерства ведущих игроков выведет разработку ИИ на новый уровень. В рамках альянса мы будем отвечать за стимулирование внедрения use-кейсов и сможем делиться показательными примерами и лучшими B2B-практиками применения цифровых технологий для развития бизнеса».

Алексей Корня, Президент ПАО «МТС»:

«Создание альянса позволит сформировать в России необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе искусственного интеллекта. Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для подготовки кадрового резерва. Компания МТС уже успешно работает над решением этих вопросов и готова делиться наработанной экспертизой с профессиональным сообществом, чтобы совместно создавать прорывные российские технологии».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ):

«В сентябре РФПИ и Правительство РФ договорились совместно развивать отрасль искусственного интеллекта. РФПИ уже достиг договоренности с ведущими глобальными инвесторами о привлечении двух миллиардов долларов инвестиций в российские компании, развивающие ИИ-проекты. Мы рады, что нашими партнерами для реализации столь масштабной и комплексной задачи стали также ведущие российские компании, обладающие знаниями, компетенциями и экспертизой в самых разных отраслях. Создание альянса позволит поддержать развитие передовых отечественных разработок в области ИИ, обеспечить их вывод на глобальный рынок и укрепить позиции российских компаний в одной из наиболее конкурентных высокотехнологичных областей».

Альянс в сфере искусственного интеллекта также будет заниматься: организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в области искусственного интеллекта; организацией международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта; анализом отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждением возможных способов их решения; содействием в организации в Российской Федерации инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования технологий ИИ во всех отраслях экономики; развитием бизнес-сообщества в сфере ИИ в России, в том числе за счет формирования открытых стандартов для технологий ИИ и использования их при построении решений, внедряемых участниками альянса и в отношениях с другими поставщиками/разработчиками технологий; сотрудничеством по созданию продуктов в сфере ИИ в рамках действующего законодательства; сотрудничеством в области научно-исследовательских проектов в сфере ИИ, в том числе консолидацией спроса на научно-исследовательские проекты, формированием исследовательских полигонов для апробации практического применения технологий; мониторингом реализации и содействием исполнению Национальной стратегии искусственного интеллекта, а также Дорожной карты развития высокотехнологичной области «искусственный интеллект», утвержденной Правительством Российской Федерации, со стороны отраслевого бизнес-сообщества.