Cash-back для корпоративных клиентов: Банк «Приморье» представляет новые карты VISA Business

Банк «Приморье» представляет новые карты VISA Business с cash-back для корпоративных клиентов. Cash-back в размере 1% начисляется за большинство безналичных операций* при сумме покупок от 35 000 руб. в месяц, при этом максимальная сумма возврата средств на карту не ограничена.

— Мы отмечаем стабильный интерес наших клиентов к таким картам, — комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш. — Карты VISA Business круглосуточно позволяют совершать покупки для компании и оплачивать рабочие расходы, упрощает процедуры выдачи командировочных и проведение подотчетных средств, а также контроля расходов сотрудников. Управление корпоративными счетами ведется через простой онлайн-интерфейс . Кроме того, на такие карты распространяются все привилегии и преимущества карт VISA. А теперь при проведении расчетов по таким картам клиенты Банка «Приморье» получают и гарантированный cash-back . Отмечу, что, как правило, затраты даже небольших компаний превышают сумму 35 000 рублей в месяц, поэтому cash-back станет дополнительным стимулом для оформления этой карты.

Карту можно открыть в двух валютах — рублях и долларах. С помощью карт VISA Business можно пополнять счет в банкоматах и платежных терминалах, а также проводить расходные операции: снимать средства, оплачивать покупки в торговых точках или онлайн-сервисах . К основной карте можно открыть до четырех дополнительных карт. Срок действия карт VISA Business — один год.

Оформить корпоративную карту VISA Business можно при наличии расчетного счета в Банке «Приморье», оставив заявку на карту в Интернет-банке iBank2 либо в офисах Банка «Приморье». Карта будет готова через три дня. Подробную информацию о картах, а также других услугах и предложениях Банка «Приморье», можно уточнить в Контакт-центре : 8-800-200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).