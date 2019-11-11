Cash-back для корпоративных клиентов: Банк «Приморье» представляет новые карты VISA Business
11 ноября 2019
Банк «Приморье» представляет новые карты VISA Business с cash-back для корпоративных клиентов. Cash-back в размере 1% начисляется за большинство безналичных операций* при сумме покупок от 35 000 руб. в месяц, при этом максимальная сумма возврата средств на карту не ограничена.
— Мы отмечаем стабильный интерес наших клиентов к таким картам, — комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш. — Карты VISA Business круглосуточно позволяют совершать покупки для компании и оплачивать рабочие расходы, упрощает процедуры выдачи командировочных и проведение подотчетных средств, а также контроля расходов сотрудников. Управление корпоративными счетами ведется через простой онлайн-интерфейс. Кроме того, на такие карты распространяются все привилегии и преимущества карт VISA. А теперь при проведении расчетов по таким картам клиенты Банка «Приморье» получают и гарантированный cash-back. Отмечу, что, как правило, затраты даже небольших компаний превышают сумму 35 000 рублей в месяц, поэтому cash-back станет дополнительным стимулом для оформления этой карты.
Карту можно открыть в двух валютах — рублях и долларах. С помощью карт VISA Business можно пополнять счет в банкоматах и платежных терминалах, а также проводить расходные операции: снимать средства, оплачивать покупки в торговых точках или онлайн-сервисах. К основной карте можно открыть до четырех дополнительных карт. Срок действия карт VISA Business — один год.
Оформить корпоративную карту VISA Business можно при наличии расчетного счета в Банке «Приморье», оставив заявку на карту в Интернет-банке iBank2 либо в офисах Банка «Приморье». Карта будет готова через три дня. Подробную информацию о картах, а также других услугах и предложениях Банка «Приморье», можно уточнить в Контакт-центре: 8-800-200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).
* Cash-back не начисляется на MCC: 4829 Денежные переводы, 4900 Коммунальные услуги, 6012 Финансовые институты, 6051 Иностранная валюта, 6538 Денежные переводы, 7995 Лотереи, казино, 9211 Государственные услуги, 9222 Государственные услуги, 9223 Государственные услуги, 9311 Государственные услуги, 9399 Государственные услуги