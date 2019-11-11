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В Примсоцбанке предлагают закрывать кассовые разрывы беспроцентным овердрафтом

11 ноября 2019

Примсоцбанк предлагает представителям малого и среднего бизнеса открыть овердрафт с беспроцентным периодом для перекрытия кассовых разрывов и непредвиденных затрат. Ставка по овердрафту составляет 14% годовых, длительность грейс-периода составляет 10 дней.

— Использование таких продуктов даёт значительную свободу для манёвра в повседневной деятельности компании, ведь вы не зависите от поступления средств день в день, можете проводить оплаты даже в период отсутствия средств на счета, не получая дополнительной кредитной нагрузки, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Овердрафт с беспроцентным периодом открывается на сумму от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Беззалоговый лимит — до 4 миллионов, в качестве обеспечения принимаются недвижимость и автотранспорт, страхование не требуется. Договор действует в течение 12 месяцев, грейс-период составляет 10 дней, далее проценты начисляются по ставке 14% годовых.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.


/ СИА /
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