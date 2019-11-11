XII кубок Иркутска по восточному боевому единоборству сётокан прошел при поддержке Солид Банка

XII кубок г. Иркутска по восточному боевому единоборству по спортивной дисциплине сётокан прошел при поддержке Солид Банка.

Солид Банк – российско-японский банк, поэтому к восточным единоборствам банк испытывает особенную симпатию и регулярно оказывает помощь в проведении турниров по каратэ.

В состоявшихся 3 ноября соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших каратистов из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и Монголии.

«Мы являемся генеральными партнерами федерации, стараемся поддерживать все их инициативы, – комментирует управляющий офисом АО «Солид Банк» в г. Иркутске, Людмила Ескина. – Многие спортсмены выросли на наших глазах. Мы помним их совсем детьми, только-только вступившими на путь воина, а спустя всего несколько лет трансформировавшихся в профессионалов, достойных восхищения. Желаем всем ребятам сильного духа, боевого настроя, достижений и успехов в спорте и, конечно же, в учебе! Молодцы, так держать!»