В Зиме открылся ФОК и заканчивают капремонт школы №1

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Сибирь" открылся в Зиме Иркутской области. Как сообщили в региональном правительстве, финансирование объекта за 2018 – 2019 годы составило около 110 млн рублей, из них средства федерального бюджета - около 58 млн рублей, областного - более 46 млн рублей и местного свыше 5 млн рублей.

В комплекс входят спортивный зал площадью более 1250 м2, футбольное поле – 5400 м2, пять раздевалок, трибуна на 100 человек, внутренние помещения.

ФОК строили по целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

В городе также заканчивается капремонт школы №1. К работам здесь приступили во второй половине 2017 года по региональной программе «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы». Общая стоимость ремонта составляет 127 млн рублей, из них 100 млн рублей это средства областного бюджета.

Планируют строительство школы №10 в следующем году. Здание учреждения было построено в 1965 году. В 1985 году после наводнения комиссией было принято решение о закрытии нескольких кабинетов и актового зала.

В конце 2020 года планируется закончить строительство Дома культуры. Дом культуры железнодорожников имени Алексея Гринчика был уничтожен пожаром в 2001 году. В июне 2019 года забиты первые сваи. Финансирование составило 142,9 млн рублей.