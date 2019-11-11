РУСАЛ объявляет результаты третьего квартала и девяти месяцев 2019 года

РУСАЛ объявил результаты деятельности компании по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2019 года.

Основные результаты

В третьем квартале 2019 года средняя цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) составила 1 761 доллар США за тонну – рекордно низкое значение с конца 2016 года, продемонстрировав снижение на 14,3% по сравнению с 2 056 долларами США за тонну в третьем квартале прошлого года. Эта негативная тенденция усугубилась сокращением реализованных премий к цене на LME в среднем до 145 долларов США за тонну за три месяца, закончившиеся 30 сентября 2019 года, что на 13,2% ниже реализованных премий в третьем квартале 2018 года – 167 долларов США за тонну. Эти факторы привели к снижению выручки РУСАЛа («Компания») за третий квартал 2019 года на 14,8% – до 2 486 млн долларов США по сравнению с 2 918 млн долларов США за аналогичный период предыдущего года.

Выручка за девять месяцев 2019 года снизилась на 8,8% – до 7 222 млн долларов США по сравнению с 7 915 млн долларов США за аналогичный период 2018 года, что было частично компенсировано увеличением объема продаж первичного алюминия на 9,8%.

В третьем квартале 2019 года EBITDA РУСАЛа упала на 64,9% – до 237 млн долларов США – по сравнению с 676 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года под влиянием негативных макроэкономических факторов, описанных выше, что было частично компенсировано снижением себестоимости на тонну в алюминиевом сегменте на 3,7% – до 1 612 долларов США за тонну в третьем квартале 2019 года по сравнению с 1 674 долларами США за тонну в предыдущем квартале.

В период с сентября по ноябрь 2019 года Компания продолжила оптимизировать структуру и стоимость обслуживания долговых обязательств и успешно разместила два транша рублевых облигаций номинальным объемом 15 млрд рублей каждый с рекордно низкими ставками – 8,25% и 7,45%, а также заключила сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития (PXF2019), на сумму 1 085 млн долларов США со сроком погашения 5 лет. Первый транш рублевых облигаций был конвертирован в долг, выраженный в долларах США, со ставкой 3,835%.

Комментируя результаты третьего квартала и девяти месяцев 2019 года, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил:

«В первые девять месяцев 2019 года сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий, в сочетании со значительным, более чем на 20%, снижением реализованных РУСАЛом премий – главным образом из-за уменьшения доли продаж ПДС в результате санкций – привели к существенному сокращению выручки и EBITDA РУСАЛа и оказали влияние на финансовые результаты Компании.

Тем не менее, в течение 2019 года мы продолжали постепенно восстанавливать объемы продаж ПДС и достигли 40% продаж ПДС в общем объеме реализации по итогам третьего квартала по сравнению лишь с 29% в первом квартале. Мы ожидаем, что доля ПДС восстановится в начале 2020 года, по итогам завершения периода контрактации.

Несмотря на то, что на перспективе восстановления цен и роста рынка в будущем по-прежнему значительно сказывается сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, положительные тенденции на автомобильных рынках Европы и Южной Америки, а также снижение процентных ставок в России должны стимулировать спрос на алюминий у конечного потребителя в следующем году.

Еще одним источником будущего роста на рынке станет увеличивающийся потребительский спрос на экологически чистый алюминий, поскольку вопросам устойчивого развития в отрасли уделяют все больше внимания. РУСАЛ – один из ведущих производителей экологически чистого алюминия, мы готовы предложить новые инструменты потребителям и инвесторам, заинтересованным в сохранении окружающей среды. Например, РУСАЛ недавно заключил первую в России сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития, на сумму свыше 1 млрд долларов США. Процентная ставка по кредиту может меняться в зависимости от достижения Компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития. Эта сделка свидетельствует о высоком доверии со стороны инвестиционного и банковского сообщества к инициативам Компании в области устойчивого развития, в том числе к нашему бренду низкоуглеродного алюминия ALLOW».

Спрос на алюминий

В сентябре глобальный индекс деловой активности (PMI) производителей повысился с 49,5 до 49,7 пунктов, впервые с 2017 года продемонстрировав рост в течение двух месяцев подряд. В основном рост связан с увеличением данного индекса в Китае. При этом глобальная деловая активность продолжает сокращаться (поскольку индекс PMI составляет менее 50 пунктов). Также наблюдается ускорение роста деловой активности в развивающихся странах, что во многом объясняется восстановлением позиций Индии. Несмотря на это, в развитых странах в целом заметно замедление; в США и зоне евро темпы роста ниже, чем во втором квартале 2019 года. Есть ряд признаков, говорящих о том, что промышленное производство и его экспорт, как наиболее слабые элементы мировой экономики на протяжении последних месяцев, уже, вероятно, достигли низшей точки цикла. Однако торговые трения между КНР и США до сих пор не урегулированы, что приводит к неопределенности на рынке.

В результате, итоги третьего квартала 2019 года оказались разочаровывающими и привели к дальнейшему падению спроса на алюминий по сравнению с предыдущим кварталом. За первые девять месяцев текущего года рост общемирового спроса на первичный металл замедлился практически до нуля, составил 49,5 млн т (без учета Китая, рынок просел на 1,5% с прошлого года – до 21,9 млн тонн; в то время как в Китае рынок вырос по сравнению с прошлым годом на 1,4% – до 27,6 млн т).

В Европе спрос на первичный алюминий за первые девять месяцев 2019 года сократился на 1,6% – до 6,5 млн тонн. В сентябре индекс деловой активности PMI в Европе опустился до самого низкого за 7 лет уровня – 45,7 пункта – в связи с резким снижением объемов производства, новых заказов и закупок. В то же время автомобильная промышленность в ведущих странах Европы, в особенности, в Германии и Турции, стабилизировалась. В августе и сентябре 2019 года появились первые признаки восстановления экономики, что должно привести к росту спроса на алюминий у конечного потребителя.

В Северной Америке за первые девять месяцев 2019 года спрос на первичный алюминий умеренно сократился – на 1,7% – до 5,0 млн тонн. Продолжительная рецессия в строительстве прекратилась, на протяжении четырех месяцев подряд наблюдается значительный рост объемов производства в этом секторе (+ 3,3% в третьем квартале 2019 года). В то же время производство легковых автомобилей в Северной Америке сократилось на 5,4% в августе и на 3,2% в сентябре в годовом выражении. Средний возраст легковых автомобилей, эксплуатируемых в Соединенных Штатах, снова возрос до 11,8 лет, поскольку потребители дольше пользуются своими легковыми и малотоннажными грузовыми автомобилями. Эта статистика служит основой для позитивных прогнозов в отношении производителей автомобилей в ближайшем будущем. Продолжается тенденция облегчения веса в автомобилестроении, что стимулирует значительный рост объемов поставок листового алюминия для автопрома, который выражается в двухзначных цифрах, в то время как объемы поставок экструзии и электрического кабеля показывают отрицательную динамику.

В Южной Америке спрос на первичный алюминий снизился на 4,2% – до 0,9 млн тонн – в основном из-за финансового кризиса в Аргентине, который также негативно повлиял на бразильский экспорт автомобилей, поскольку Аргентина являлась крупнейшим рынком сбыта. Между тем существуют оптимистичные ожидания относительно восстановления бразильского автомобильного рынка (+ 2,5% за первые девять месяцев 2019 года) на фоне растущего внутреннего спроса наряду со значительным улучшением производственных условий в июне, что, как ожидается, будет способствовать росту потребления алюминия в 4 квартале 2019 года.

За первые девять месяцев 2019 года спрос на первичный алюминий в Азии вырос на 0,5% – до 1,6 млн тонн в Индии, а в других частях Азии без учета Китая – снизился на 2,6 % – до 4,8 млн тонн. С начала года темпы роста в Индии снизились преимущественно из-за замедления роста производства и занятости, что привело к снижению производственного индекса деловой активности до 51,4, самого низкого показателя за 2019 год. Главной причиной данного спада могут быть временные факторы, такие как кризис в секторе небанковских финансовых компаний, а также тот факт, что новому правительству предстоит решить ряд структурных экономических проблем. Экономика Японии продолжала демонстрировать признаки слабости, связанные со снижением экспорта на фоне торговой войны между США и Китаем.

За первые девять месяцев 2019 года внутренний спрос на первичный алюминий в России снизился на 3,2% – до 0,8 млн тонн, что частично компенсировало более значительное снижение этого показателя в первом полугодии 2019 года. В отчетном периоде объемы производства автомобилей выросли примерно на 1,0% при практически нулевом росте объемов производства грузовых автомобилей. Индекс деловой активности PMI в России продемонстрировал ряд серьезных производственных проблем, включая более быстрое сокращение объемов производства и новых заказов, и составил в сентябре 46,3 пункта. В то же время ЦБ РФ объявил о снижении процентной ставки на 0,5% – до 6,5%, что должно ускорить экономический рост.

В Китае в сентябре уровень промышленной активности продолжил расти второй месяц подряд, при этом промышленный индекс покупательной способности Caixin вырос до 51,4 по сравнению с 50,4 в августе. Сектор недвижимости оказывает существенную поддержку экономическому росту в стране: за первые девять месяцев 2019 года площадь незавершенного строительства выросла на 8,7% в годовом выражении, а площадь строительства жилых домов – на 8,6%. Кроме того, в третьем квартале 2019 года значительно, на 3,5%, выросли объемы производства автомобилей, а продажи автомобилей увеличились на 1,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Прогноз на 2019 год

Мы ожидаем, что в 2019 году мировой спрос на первичный алюминий сохранится на уровне прошлого года и составит 66 млн тонн, а на рынке сформируется дефицит в объеме примерно 1 млн тонн. Общая неопределенность на рынке, связанная с разногласиями в вопросах торговли между Китаем и США, в сочетании с глобальным сокращением производственной активности может негативно отразиться на ценах на алюминий в конце текущего года.

Обзор финансовых результатов

Общая выручка Компании снизилась на 693 млн долларов США, или на 8,8% – до 7 222 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 7 915 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года.

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов сократилась на 492 млн долларов США, или на 7,6%, – до 5 946 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 6 438 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано, в первую очередь, с падением на 15,9% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до 1 937 долларов США за тонну за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 2 304 долларами США за тонну в аналогичном периоде 2018 года) в результате снижения цены алюминия на LME (в среднем до 1 804 долларов США за тонну за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 2 158 долларами США за тонну в аналогичном периоде 2018 года). Однако снижение выручки было частично компенсировано ростом на 9,8% объемов реализации первичного алюминия и сплавов.

Выручка от реализации глинозема упала на 30,2% – до 502 млн долларов США за девять месяцев 2019 года по сравнению с 719 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано с сокращением объемов реализации глинозема на 14,8% и падением средней цены реализации глинозема на 17,8%.

Выручка от реализации фольги и алюминиевой продукции выросла на 43 млн долларов США, или на 15,7%, – до 317 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 274 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года. Это связано с ростом выручки от реализации колесных дисков на 58 млн долларов США в отчетный период и компенсировано снижением на 6,0% выручки от продаж фольги вследствие уменьшения средней цены реализации в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом.

Прочая выручка, включая продажу бокситов и электроэнергии, сократилась на 5,6% – до 457 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 484 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года, что обусловлено снижением продаж прочей продукции.

Чистая прибыль за период

Прибыль Компании составила 819 млн долларов США за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 1 549 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года.