Иркутянин напечатал на 3D-принтере дом в Дубае и заработал $1 млн

Уроженец из Иркутска Никита Чен-Юн-Тай напечатал на 3D-принтере уникальный дом площадью свыше 600 кв. м по заказу властей Дубая. Как сообщает Forbes, проект попал в Книгу рекордов Гиннесса и принес предпринимателю выручку в 1 млн долларов США.

Весной 2017 года — за несколько месяцев до переезда в США — Чен-Юн-Тай получил письмо из дубайского муниципалитета. Сумму контракта предприниматель не раскрывает, но уточняет, что речь идет о сотнях тысячах долларов.

Василий Киселев, основатель магазина 3D-товаров Top 3D Shop, полагает, что проект мог стоить $1 млн «по поверхностной оценке». По словам основателя «Спецавиа» Александра Маслова, двухэтажный дом площадью 100 кв. м его компания напечатала бы за 1 млн рублей. «Но площадь у Никиты гораздо больше и стоимость материалов в Дубае своя», — добавляет предприниматель.

Предприниматель признается, что прибыль на проекте получить не удалось. Зато к компании пришли новые заказчики – американские некоммерческие организации по развитию фонда доступного жилья Housing Trust Fund of Santa Clara County и Immokalee Fair Housing Alliance, а также киностудия Orwo из Луизианы. Со всеми клиентами предприниматель, по его словам, договорился о печати тестовых домов. В случае если Apis Cor удастся договориться с новыми заказчиками, годовой оборот проекта составит $35 млн, делится планами Чен-Юн-Тай.