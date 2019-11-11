В следующем году прогнозируют подорожание сотовой связи

В 2020 году мобильная связь может подорожать минимум на 10%. Об этом сообщили «Известия».

Эксперты объясняют это, в частности, ростом архивных тарифов на 30–40%. Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

По результатам опроса Telecom Daily, большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетует 74% респондентов. 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов). В течение девяти месяцев 2019-го своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует сделать это до конца года. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей.