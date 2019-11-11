Из-за высоких цен россияне перешли с овощей на крупы

В России продажа свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8%. Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%. Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По информации «Российской газеты», покупать стали меньше огурцов и помидоров. Эксперты связывают это с относительно высокими ценами на свежие овощи.

Стоимость овощей действительно сильно повысилась: средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за кг, на огурцы - 91 рубль.

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.