Новости

Из-за высоких цен россияне перешли с овощей на крупы

11 ноября 2019

Читайте также:

Супермаркеты открыли краны. В сетях появились автоматы по продаже пива в разлив
5 ноября 2019
Средний чек снижается
31 октября 2019

В России продажа свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8%. Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%. Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По информации «Российской газеты», покупать стали меньше огурцов и помидоров. Эксперты связывают это с относительно высокими ценами на свежие овощи.

Стоимость овощей действительно сильно повысилась: средняя цена на томаты на конец периода достигла 98 рублей за кг, на огурцы - 91 рубль.

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (182)


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании