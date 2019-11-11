Продукты семейной фермы из Иркутского района получили товарный знак «Продукты Прибайкалья»

Продукты семейной фермы «Милаша» из деревни Грановщина Иркутского района, специализирующейся на производстве сыров из козьего молока, получила товарный знак «Продукты Приангарья». Как сообщили в районной администрации, знак вручается лучшим сельхозпроизводителям региона за высокое качество продуктов питания, их натуральность и пользу для здоровья.

- В планах на будущее - открытие торговой точки в Хомутово, а также хотим обустроить ферму для посещения туристами, - поделился руководитель фермы Никита Россов.

Сейчас в поголовье насчитывается 30 коз. Никита Россов с семьей готовит сыры из козьего и коровьего молока, в том числе редкие. Например, белпер кнолле - выдержанный сыр из козьего молока с чесноком и черным перцем. Недавно на ферму поступила новая сыроварня на 350 литров, что позволит многократно увеличить объемы производимого сыра. Продукцию фермы «Милаша» закупают местные оптовые сети.