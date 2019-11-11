«Почта России» будет доставлять посылки быстрее

«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков. Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять от 2 до 8 суток. Об этом сообщают «Ведомости».

Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день.

Сокращение сроков связано со значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.