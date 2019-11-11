Россия заняла 7 место в списке самых пьющих стран

Россия попала в десятку самых пьющих стран и расположилась на седьмом месте с показателем 11,1 литра. Однако в представленном графике прослеживается, что потребление алкоголя в стране значительно сократилось с 2007 года, когда Россия опережала другие страны по этому параметру. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на "Здоровье вкратце".

Первое место с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения заняла Литва. Жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год.

Следом за Литвой расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку "лидеров" замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя. Россия поделила седьмое место с Венгрией. Восьмое место присудили Германии (10,8 литра). На предпоследнем месте находится Португалия (10,7 литра). Десятку замыкает Польша (10,6 литра).

Меньше всего выпивают в Индонезии (0,3 литра), в Турции (1,4 литра), в Израиле (2,6 литра), в Индии (3 литра) и в Коста-Рике (3,8 литра).

Почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год.