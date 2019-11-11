Самым доступным съемным жильём для российских семей признали северные территории

Около 10% российских семей арендуют жилье. В десяти регионах более половины семей могут без особых сложностей снять среднестатистическую двушку, и это не ударит по кошельку. По данным «РИА Новостей», три первые позиции в рейтинге доступности аренды достались северным территориям-донорам, где традиционно высокие зарплаты.

На первом месте - Ямал, где 67% семей могут безболезненно снять квартиру. На втором месте Чукотка с показателем 61%. И на третьем - Югра: 58% обитающих тут семей также могут позволить себе аренду жилья.

Более 50% семей без труда снимают жилье в Санкт-Петербурге и области, Магаданской области, Ненецком автономном округе, в Кемеровской, Тюменской и Иркутской областях.

Для расчета была взята семья с двумя детьми, где отец и мать оба работают. Предполагается, что на аренду уходит не более 70% семейного бюджета, оставшегося после вычета прожиточных минимумов.

Аутсайдерами рейтинга доступности оказались южные области и республики. "В пяти регионах менее 20% семей с детьми могут арендовать жилье и и повседневно тратиться. Это Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, а также Севастополь.