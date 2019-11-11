Перевозки контейнеров на ВСЖД с начала года выросли на 13,6%

С начала года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 287,1 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ (TEU)), что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во внутреннем сообщении отправлено 69 тыс. ДФЭ (+5%), в транзитном – 17,3 тыс. ДФЭ (-18,4%), в экспортном – 156,7 тыс. ДФЭ (+8%), в импортном – 44 тыс. ДФЭ (+113,7%).
Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-октябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8% и составила 231,9 тыс. ДФЭ (перевезено более 3,3 млн тонн грузов, +8,6%), в том числе:
- лесные грузы – 102,3 тыс. ДФЭ (+17,2% к уровню января-октября 2018 года);
- бумага – 39,8 тыс. ДФЭ (-11,1%);
- промышленные товары – 17 тыс. ДФЭ (+18,5%);
- автомобили и комплектующие – 17 тыс. ДФЭ (+304,9%);
- цветные металлы – 14 тыс. ДФЭ (+21,6%);
- химикаты и сода – 11,2 тыс. ДФЭ (-10,6%);
- метизы – 7,6 тыс. ДФЭ (+35,8%);
- лом черных металлов – 7 тыс. ДФЭ (-3,6%)
- машины, станки, двигатели – 5,5 тыс. ДФЭ (-19,2);
- черные металлы – 2,3 тыс. ДФЭ (+0,7%);
- остальные и сборные – 1,7 тыс. ДФЭ (+13,2%);
- химические и минеральные удобрения – 1,6 тыс. ДФЭ (+59,1%).
- нефть и нефтепродукты – 0,9 тыс. ДФЭ (-26,5%);
- строительные грузы– 0,7 тыс. ДФЭ (+15,3%).