Перевозки контейнеров на ВСЖД с начала года выросли на 13,6%

С начала года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 287,1 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ (TEU)), что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во внутреннем сообщении отправлено 69 тыс. ДФЭ (+5%), в транзитном – 17,3 тыс. ДФЭ (-18,4%), в экспортном – 156,7 тыс. ДФЭ (+8%), в импортном – 44 тыс. ДФЭ (+113,7%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-октябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8% и составила 231,9 тыс. ДФЭ (перевезено более 3,3 млн тонн грузов, +8,6%), в том числе:

- лесные грузы – 102,3 тыс. ДФЭ (+17,2% к уровню января-октября 2018 года);

- бумага – 39,8 тыс. ДФЭ (-11,1%);

- промышленные товары – 17 тыс. ДФЭ (+18,5%);

- автомобили и комплектующие – 17 тыс. ДФЭ (+304,9%);

- цветные металлы – 14 тыс. ДФЭ (+21,6%);

- химикаты и сода – 11,2 тыс. ДФЭ (-10,6%);

- метизы – 7,6 тыс. ДФЭ (+35,8%);

- лом черных металлов – 7 тыс. ДФЭ (-3,6%)

- машины, станки, двигатели – 5,5 тыс. ДФЭ (-19,2);

- черные металлы – 2,3 тыс. ДФЭ (+0,7%);

- остальные и сборные – 1,7 тыс. ДФЭ (+13,2%);

- химические и минеральные удобрения – 1,6 тыс. ДФЭ (+59,1%).

- нефть и нефтепродукты – 0,9 тыс. ДФЭ (-26,5%);

- строительные грузы– 0,7 тыс. ДФЭ (+15,3%).