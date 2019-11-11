Россиянам предлагают приобрести авиабилеты со скидкой 60%

По городам России, Европы и Азии предлагают путешествовать со скидкой до 60% на рейсах S7 Airlines. Для этого нужно приобрести авиабилеты по акции с 11 по 13 ноября. Специальные тарифы доступны на рейсы, которые будут выполняться в период с 18 ноября 2019 года по 31 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Например, перелет в экономклассе из Москвы в Турин (туда и обратно) доступен от 8 166 рублей, в Пловдив – от 8 314 рублей. Специальные тарифы на рейсы в Верону – от 9 909 рублей из Москвы и от 9 113 рублей из Санкт-Петербурга. В Зальцбург – от 8 129 рублей и 8 190 рублей соответственно. Отправиться в Мюнхен можно за 7 038 рублей из Москвы и за 14 717 рублей из Новосибирска. Со скидкой до 60% можно отправиться на российские горнолыжные склоны вблизи Сочи, Минеральных Вод, Новокузнецка и Кемерово.

В распродаже участвуют новые направления маршрутной сети S7 Airlines. Стоимость перелета из Москвы в Милан, откуда с удобством можно добраться до Мадонна-ди-Кампильо и других курортов Ломбардии и Валь д’Аосты, – от 10 167 рублей, в Женеву – отправную точку к зонам катания Порт-дю-Солей, Церматта и Три долины – от 12 479 руб.

S7 Airlines предлагает пассажирам бесплатный провоз комплекта горнолыжного оборудования. В дополнение к багажу каждый пассажир может провезти один комплект снаряжения – пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки и специальную одежду общей массой не более 23 кг для пассажиров экономического класса и 32 кг для тех, кто летит бизнес-классом.

Специальное предложение действует на авиабилеты на морские курорты Юго-Восточной Азии, набирающие особую популярность с наступлением зимних холодов, а также в азиатские мегаполисы. Например, со скидкой до 40% можно приобрести авиабилеты в Пекин, Сеул, Гонконг, Шанхай, Токио, Осаку и другие.

Среди рейсов с максимальными скидками – внутренние перелеты: из Москвы – в Кемерово, Абакан, Барнаул, Нижний Новгород, Читу. Из Новосибирска – в Братск, Иркутск, Мирный, из Иркутска – в Красноярск, Улан-Удэ и другие города России.