Машины клиентов «Роснефти» в Иркутске «замерзли» из-за летнего топлива

Все автомобилисты в тот день заправились дизельным топливом на АЗС №123 на объездной Солнечного в Иркутске. Ситуация вызвала большой отклик в сети.

Одной из жертв летнего топлива стал генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. У себя в «Facebook» Михаил спросил, почему ПАО НК Роснефть все еще продает летнее топливо с Сибири.

В службе по рекламе и связям с общественностью АО "Иркутскнефтепродукт" комментарий относительно продажи летнего ДТ оперативно не предоставили, сообщает «IrkutskMedia».

