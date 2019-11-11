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Машины клиентов «Роснефти» в Иркутске «замерзли» из-за летнего топлива

11 ноября 2019

Все автомобилисты в тот день заправились дизельным топливом на АЗС №123 на объездной Солнечного в Иркутске. Ситуация вызвала большой отклик в сети.

Одной из жертв летнего топлива стал генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. У себя в «Facebook» Михаил спросил, почему ПАО НК Роснефть все еще продает летнее топливо с Сибири.

В службе по рекламе и связям с общественностью АО "Иркутскнефтепродукт" комментарий относительно продажи летнего ДТ оперативно не предоставили, сообщает «IrkutskMedia».
 

 


/ СИА /
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