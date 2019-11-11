SuperJob: Кому россияне оставляют больше чаевых

На вопрос: «Кому вы в последний раз оставляли чаевые?», — 3 из 10 опрошенных назвали барменов и официантов. Таксистов поощрил практически каждый пятый (19%). По 8% респондентов оставляли чаевые на заправке или автомойке. «На чай» курьерам оставляли лишь 3%, работникам отеля — 2%.

Самые большие чаевые россияне оставляют в отелях — в среднем 250 руб. «На чай» в заведениях общепита оставляют около 215 руб. Около 120 руб. достается сверх счета парикмахерам, 100 руб. — курьерам. Средние чаевые таксистам составляют 75%. Работникам автозаправки оставляют около 55 руб. «на чай».

За 3 года практически на треть выросли чаевые официантам и барменам: 165 руб. в 2016 году и 215 руб. сегодня. Работникам отелей стали оставлять меньше денег: 303 и 250 руб. соответственно. Уменьшились чаевые курьерам: 115 и 100 руб. Практически не изменились суммы, которые оставляют в качестве чаевых парикмахерам, таксистам и заправщикам: 120, 75 и 55 руб.