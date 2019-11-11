Официальное заявление ФГ БКС: «Утверждение о потерях компанией 180 или 50 млн долл. не соответствует действительности»

ФГ БКС опубликовала официальное заявление и дала пояснения по финансовой отчетности на своей официальной странице в сети Интернет. Компания сообщает, что делает это во избежание ее некорректной трактовки в дальнейшем.

– Прежде всего должны сообщить, что утверждение о потерях компанией 180 или 50 млн долл. не соответствует действительности. Капитал Группы остался на прежнем уровне, и по итогу полугодия 2019 прибыль Группы составила 1,3 млрд руб.

Операции с деривативами и отражение их результатов в финансовой отчетности Группы требуют отдельных разъяснений, которые ранее были предоставлены нами рейтинговым агентствам и были восприняты, как адекватное отражение операций с учетом специфики деятельности Группы.

Делать выводы о результатах деятельности финансовой компании, необходимо по совокупности всей отчетности, а не на основании одной только позиции «результат операций с деривативами». Это равнозначно тому, что взять из отчетности банков статью «процентные расходы» и сообщить о колоссальных убытках банка, не обращая внимание на перекрывающие эти расходы положительные результаты по статье «процентные доходы».

В силу специфики деятельности Группы БКС и особенностей учета отдельных операций по МСФО результат от операций с деривативами нельзя рассматривать обособленно от других компонентов торгового дохода — валютного результата, результата от операций с ценными бумагами и результата других хеджирующих сделок.

Рассматривая упомянутые минус 11 млрд. руб. за 1 полугодие 2019 года по позиции «операции с деривативами», необходимо учитывать 13,3 млрд руб. торговых доходов от взаимосвязанных (хеджирующих) операций с ценными бумагами и валютой. Для примера, в 2018 году ситуация была обратной: был получен положительный результат от деривативных операций и отрицательный от взаимосвязанных (хеджирующих) операций. То есть отрицательный результат по отдельным статьям дохода не является показателем убытка.

Нужно заметить, что данные по статье МСФО «операции с деривативами» отражают результаты операций с деривативами всех бизнес подразделений группы, включая продуктовые подразделения, которые следуют строгой политике хеджирования обязательств перед клиентами.

Все подразделения Группы работают в рамках лимитов и инвестиционных деклараций, установленных департаментом риск-менеджмента Группы. Системы риск-менеджмента Группы надежно и эффективно работают.

ФГ БКС продолжает демонстрировать устойчивый рост бизнеса и доходов, которые компания активно инвестирует в развитие, оставаясь прибыльной».