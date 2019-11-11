В Усолье-Сибирском осудили мошенников за хищение маткапитала на 36 млн рублей

Усольский городской суд вынес приговор преступной группе из 8 человек, похитивших из федерального бюджета 36 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты материнского капитала. Шестеро осужденных являются местными жителями. Двое осужденных еще до раскрытия преступления переехали в другие регионы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщники размещали объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала в различных населенных пунктах региона. Они подыскивали собственников жилья и за обещанное вознаграждение уговаривали их заключать фиктивные договоры без передачи денежных средств и помещений.

Свою вину подсудимые в совершении преступлений признали, однако с организацией преступной группы не согласились.

Двум членам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 3,5 года в колонии общего режима. Остальным назначено наказание на срок от 2 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима условно. Один осужденный получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, но попал под амнистию и освобожден от исполнения уголовного наказания.

Приговор не вступил в законную силу.