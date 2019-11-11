Иркутяне забыли забрать 96 тыс. документов на недвижимость

В Кадастровой палате по Иркутской области хранится более 96 тыс. невостребованных документов, которые граждане «забыли» забрать. Из них за 2019 год более 13 тыс. договоров купли-продажи, свыше 3,5 тыс. банковских закладных. Сообщает пресс-служба ФКП.

В Иркутской области отделы МФЦ в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское храненят документы, предназначенных для выдачи, в течение 30 календарных дней, а в других районах области документы для выдачи заявителю хранятся в МФЦ в течение 3 месяцев. Если в течение указанного срока, по тем или иным причинам, заявитель не явится за ними, документы будут переданы в архив Кадастровой палаты.

С января по октябрь 2019 года в архив Кадастровой палаты поступило более 1 530 000 «невостребованных» оригиналов документов на недвижимость. Больше всего документов не забрали жители Свердловской области – 154,7 тыс. экземпляров, Томской области – 81,0 тыс., Челябинской области – 69,1 тыс., Республики Татарстан – 65,4 тыс., Курской области – 57,7 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели составили 29,4 и 24,2 тыс.