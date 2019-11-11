Россия будет доставлять американский газ в Европу

Принадлежащий «Газпрому» плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский» поработает газовозом по доставке американского СПГ в Европу. Первоначально он использовался как часть альтернативного пути снабжения Калининграда газом. Судно нанял международный энергетический трейдер Gunvor. Bloomberg сообщает, что конечной точкой маршрута будет крупнейший американский терминал СПГ Sabine Pass, расположенный в Мексиканском заливе.

Старо как мир. Про санкции, новую холодную войну США и России не слышали. Главное это профит. Все остальное информационный шум, чтобы занять чем-то массы. Ну и, конечно, хороший вывод — в текущей ситуации акции «Газпрома» глобальные и, прежде всего, американские фонды, будут покупать. Вместе с тем, газовоз может быть задействован самой Россией в самое ближайшее время. В случае нового газового кризиса с Украиной. «Маршал Василевский» может на треть увеличить мощность регазификации газа на терминале Gate в Роттердаме — до 16 млрд кубометров в год, или до 45 млн кубометров в сутки.

Трубопроводы «Газпрома» на подходе, после их запуска можно будет говорить о резком увеличении дивидендов. Старт «Силы Сибири» намечен на 1 декабря. «Турецкий поток» и «Северный поток-2» на подходе.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»