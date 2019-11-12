Сбербанк открыл новый офис в Иркутске

Байкальский банк открыл новый офис по обслуживанию клиентов в Свердловском районе Иркутска. Единое отделение ВСП № 8586/0149 после завершенного капитального ремонта объединило в себе функционал двух офисов Сбербанка, работавших ранее на бульваре Рябикова.

Новое помещение оформлено по всем современным требованиям, рассчитано на большой клиентский поток и представляет весь перечень услуг населению.

«Новоселье долгожданное и мы рады, что теперь мы будем обслуживать жителей Синюшиной горы в духе времени — в просторном и уютном помещении, где все создано для удобства клиентов и персонала. В отделении есть комфортный зал ожидания, а благодаря технологически выстроенному процессу обслуживания клиентов ожидание в очереди значительно сократилось. Есть детская игровая зона, есть комната отдыха для персонала. Сбербанк много внимания уделяет усовершенствованию своих филиалов и качество перемен могут оценить жители Свердловского района Иркутска», — рассказала Татьяна Куликова, руководитель дополнительного офиса ВСП № 8586/0149.

Обновленный офис Сбербанка начал работу 5 ноября, ежедневно его сервисами пользуется 500-700 человек. Кроме обслуживания с помощью менеджеров банка иркутянам здесь доступна и расширенная зона самообслуживания- в зале установлены 4 новых банкомата и 4 терминала для приема платежей. В помещении отделения банка планируется также открытие офиса компании Иркутсэнергосбыт, для удобства местных жителей будет доступно оформление платежей по коммунальным услугам.

12 ноября в отделении ВСП № 8586/0149 состоится торжественное открытие, посетителей ждет праздничное оформление клиентского зала, приятное угощение в виде зеленых яблок, символизирующих настроение акции «Зеленые дни», и выгодные предложения банка и его партнеров, разработанные в честь Дня рождения банка. Новоселье офиса в Свердловском районе совпало с датой 178-летия Сбербанка.