72% россиян имеет низкий доход

В России 11% граждан обладают высокими доходами, 17% - средними, а 72% относятся к низкодоходному сегменту. Как сообщили в исследовательском холдинге «Ромир», средний класс считается наиболее закредитованным и уязвимым. Так, 89% населения со средним уровнем дохода регулярно пользуется кредитными картами. 22% граждан этой же категории обременены автокредитом. Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужны.

В ипотечном же кредитовании разрыв между тратами не такой существенный, как в других видах задолженности. Говоря о россиянах с высокими доходами, стоит отметить, что половина из них владеет как минимум двумя автомобилями, а четверо из десяти – одним. 48% из них имеет собственную дачу или загородный участок, а 28% - депозит в банке.

- Средний класс ожидаемо оказался наиболее закредитованной группой населения. С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики. В целом мы продолжаем наблюдать снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды. – Прокомментировал президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин.