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Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО «ЭКСПЕРТ БАНК»

12 ноября 2019

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «ЭКСПЕРТ БАНК».

 С 12 ноября 2019 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам АО «ЭКСПЕРТ БАНК» в г. Москве, г. Лобня, г. Лосино-Петровский, г. Троицк, г. Домодедово, г. Мытищи Московской области, г. Санкт Петербурге, г. Воронеже, г. Нижнем Новгороде, г. Новосибирске, г. Омске, г. Тюмени.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе  «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов (счетов) в АО «ЭКСПЕРТ БАНК», возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.


/ СИА /
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