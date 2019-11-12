Приангарье занимает 2 место среди сибирских регионов по объектам незавершенного строительства

Иркутская область занимает 2 место в СФО по количеству объектов незавершенного строительства социального назначения, и пятое место – по общему количеству объектов незавершенного строительства. На 1 января 2019 года в регионе числилось 1 434 таких объектов, их сметная стоимость составляет около 49 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области.

Министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина сказала, что не определен единый орган, который занимался бы этой проблемой в комплексе. По ее словам, реестры незавершенных объектов строительства ведут министерство имущественных отношений и министерства строительства, дорожного хозяйства. Между тем, на федеральном уровне есть поручение о создании единого координационного органа.