ВТБ Капитал выходит из состава акционеров Vivacom

ВТБ Капитал полностью выходит из состава акционеров Vivacom в рамках сделки по продаже болгарского телекоммуникационного оператора компании United Group, говорится в официальном заявлении на сайте ВТБ.

«ВТБ Капитал присоединился к консорциуму VTL в. 2015 году с целью инвестировать в Vivacom, и за это время в партнерстве с со-инвесторами консорциума и новыми владельцами компании удалось значительно повысить стоимость компании, сохранить лидирующие позиции телеком-оператора на болгарском рынке, тем самым повысив привлекательность компании для иностранных инвесторов.

Решение о приобретении Vivacom таким признанным игроком в медиа и телекоммуникационной отрасли Юго-Восточной Европы, как United Group, в очередной раз подчеркивает сильные рыночные позиции и дальнейшие перспективы Vivacom. Мы уверены, что компания продолжит устойчивый рост под управлением новых владельцев.

ВТБ Капитал — ведущий игрок на рынке прямых инвестиций в России. Наша стратегия подразумевает вхождение в капитал инвестиционно-привлекательных активов в таких сегментах, как ритейл, медиа, транспорт, потребительский сектор, с последующим выходом с фиксацией роста акционерной стоимости на горизонте 3–5 лет. Для ВТБ Капитал инвестиция в Vivacom стала очередной успешной сделкой в сегменте прямых инвестиций в данном регионе».